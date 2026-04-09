土地分割不用親臨現場！彰化二林地政出新招 用手機就OK

彰化二林地政所推出全新系統，可以在線上模擬土地分割。（擷取自「O-LAND土地分管位置試分割系統」試運算畫面）

土地共有要辦理分割，一定要親臨現場？彰化縣二林地政事務所推出「O-LAND土地分管位置試分割系統」，可以使用手機或是電腦直接上網查詢，就可以在航照影像上劃設分割線，透過模擬試運算，找出土地分割的理想方案。

二林地政所主任劉志宏說，以往民眾辦理共有土地分割，因為各有不同主張與立場，有時還要各找測量人員到場，測量各自所提的分割提案，耗費時間與體力。而這套系統結合高精度的正射影像圖及地籍圖，透過科技與地政專業，讓民眾用手機與電腦就可以試運算自己想要的分割方式。

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劉志宏說，這套系統最強大的地方，就是可以在真實影像上模擬分割位置，清楚對應房屋、道路與田埂等現地位置，這往往也是民眾辦理分割時最容易卡關的點。大多數的分割可能是考量面積或是市值，實際上卻可能碰到房屋或是田埂，透過這套系統，就可以事先看到土地現況，土地共有人可以先行討論與協調，找出彼此的最佳分割方案。

「O-LAND土地分管位置試分割系統」從去年12月試辦，今年1月正式上線，目前累計使用人次已超過3000人次，使用滿意度是百分百。劉志宏說，有民眾來試用系統後，就直接採用系統的試運算結果，直接作為共有土地分割辦法，直接為民眾解決分割土地的問題。

地政處長陳麗梅說，這套系統還有結合土地公告現值，提供增值稅試算功能，讓民眾不必還要跳出系統去計算，非常方便，未來考慮將這項服務可以推廣到全縣，讓民眾不再為土地分割奔波勞苦。

彰化二林地政所推出全新系統，可以在線上就模擬土地分割。（彰化縣政府提供）

彰化二林地政所推出全新系統，可以在線上就模擬土地分割。（彰化縣政府提供）

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