好消息！彰化大埔截水溝堤岸道路 第1階段9月底通車

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」今年將開始辦理跨越國道1號橋樑吊裝作業。（彰化縣政府提供）

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」原訂6年工期，2028年底才能全線完工，不過第1階段台1線的中山路到縣道137線的大埔路1.5公里路段，可望在今年9月底通車，原時速是50公里，通車前會再進行評估。

縣府工務處表示，目前工程進度為55%，有比預定超前一點，原計畫通車段可東到中興路，但因為考量在建國科大一帶有爬坡，因此，第1階段通車路段有略作修正，也就是以相對平坦的中山路到大埔路為主。

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由於「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，道路拓寬後的寬度為9公尺，全程4.5公里，比照台76線平面道路的原則，也就是大埔截水溝兩側的道路，均為單方向通行的雙車道，第1階段將先開放中山路到大埔路的1.5公里長度，由於該路段位居彰化市的蛋黃區，銜接台1線省道到137線大埔路，對於紓解市區交通大有幫助。

縣長王惠美指出，這項工程今年將開始辦理跨越國道1號高速公路橋樑吊裝作業，以及穿越台鐵地下箱涵改建作業，施工難度既要「飛天」，又要「鑽地」，全部工程預計在2028年底完成，未來與洋仔厝溪堤岸道路串連，打造彰北地區東西快捷道路，一路從山線137線，串連台1線、台19線到海線的台17線與台61線，對於彰北地區交通大有幫助。

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」2023年1月31日開工，總工期為2101天，預計2028年底全線通車完工，總工程經費39億元，歷經6次流標，第7次才順利決標。

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，全線完工通車為2028年底。（彰化縣政府提供）

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