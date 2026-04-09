中山大學前進美國SLAC國家實驗室 實作提升氣候與氣膠研究視野

中山大學跨國實作新里程碑，提升氣候與氣膠研究視野。（中山大學提供）

氣膠與空氣品質息息相關，不但深深影響人體健康，更是氣候變遷與生態系統的重要關鍵因子，為讓學生在學術初期即接軌全球最前沿科學，國立中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁帶領博士後研究員與碩士生，前進美國SLAC國家加速器實驗室進行實驗。

中山大學表示，此行於SLAC國家加速器實驗室展開為期一週的雙邊實驗，與研究員Ming-Fu Lin團隊合作，利用世界領先的超快電子繞射設施（MeV-UED），針對大氣中關鍵有機分子（alpha-與beta-pinene）進行光化學反應研究。

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這些分子與自然環境中的氣味來源密切相關，也是氣膠形成的重要前驅物質，透過超快動力學技術，研究人員得以捕捉分子在極短時間內的變化，進一步理解氣膠生成機制及其與氣候變遷的關聯。

學生不僅親手操作全球領先的超快電子繞射設施，參與氣膠關鍵分子的光化學研究，更與國際一流科學家面對面交流，從實驗技能、科學思維到國際視野全面提升，同時也從理論走向實作的深度學習歷程。

碩士生劉學檠表示，透過實際操作與觀測，原本抽象的分子動態變得具體可見，無論在理論理解或實驗技巧上都有明顯突破；師生們也參觀先進光源設備，了解同步輻射技術如何解析氣膠的微觀特性，並連結至全球氣候議題。

中山大學氣膠科學研究中心為全亞洲唯一以氣膠為主題的特色研究中心，在教育部高教深耕計畫支持下，長期投入國際合作與專業人才培育，將學生帶往世界級科研場域，讓學習從教室延伸至全球科學核心。

國立中山大學氣膠科學研究中心研究團隊於美國SLAC國家加速器實驗室進行合作實驗。（中山大學提供）

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