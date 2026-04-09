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    首頁 > 生活

    「朝聖之路」再升級！中市斥1268萬改善金陵山宗教園區往返之路

    2026/04/09 20:37 記者蘇孟娟／台中報導
    中市斥1268萬改善金陵山宗教園區往返之路。（市府提供）

    中市斥1268萬改善金陵山宗教園區往返之路。（市府提供）

    台中霧峰金陵山宗教園區是融合五教合一的知名宗教觀光景點，但周邊道路線形不良、道路寬度不足，屢成交通瓶頸，市府分段改善，今日再開工啟動「霧峰區國焴橋至峰谷國小道路瓶頸改善工程」，投入1268萬元改善道路，讓往返金陵山宗教園區的「朝聖之路」更便捷，並同步優化學童通學環境，預計年底前完工。

    建設局長陳大田指出，復興二街以東至峰谷國小路段，因既有道路路口線形不佳、彎道狹窄，大型車輛行經時常需跨越對向車道，不僅影響交通順暢，也對學童通行安全造成隱憂，市府已連續兩年投入約5000萬元完成「霧峰區峰谷路（金陵山宗教園區）拓寬工程」及「霧峰區復興二街拓寬工程」，此次再啟動瓶頸改善工程，補足最後一哩路，完善整體路網。

    陳大田指出，此次改善工程全長約420公尺，針對路段中4處最侷促、易造成車輛跨線行駛的彎道進行精準改善，透過調整路面坡度、拓寬轉彎半徑及優化道路線形，有效消除大型車跨越雙黃線的潛在風險，全面提升通行安全，讓這條通往宗教園區的重要道路更加順暢安心。

    建設局指出，工程預計年底前完工，除提升通往宗教園區的行車安全外，讓在地居民與學童通行更加安心，打造兼具安全性與便利性的生活交通廊道。

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