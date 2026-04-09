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    首頁 > 生活

    塑膠原料漲逾40％ 台南啟動價格查核專案

    2026/04/09 20:12 記者洪瑞琴／台南報導
    台南稽查塑膠袋製品供需情形。（南市府法制處提供）

    台南稽查塑膠袋製品供需情形。（南市府法制處提供）

    因應美伊戰事引發石化原料供應疑慮，台南市政府啟動聯合查緝專案，嚴防塑膠製品價格異常波動與囤積現象。據業者反映，自戰事爆發以來，塑膠原料價格已上漲逾40%。

    市府法制處自3月30日起，聯合經濟發展局及法務部調查局南市調查處，針對塑膠製品業者、包材供應商、百貨零售及連鎖賣場實地查核價格及供貨情形，並加入台南地檢署「查緝民生犯罪聯繫平台」，情資即時共享，透過行政稽查與司法調查雙管齊下，杜絕違法囤積、哄抬物價行為。

    法制處表示，目前查核結果，尚未發現業者囤貨居奇。據受查核的塑膠工廠反映，塑膠原料自美伊戰事以來已上漲逾40%，原料上漲已影響成本，報價頻率也從每月1次改為每10日1次，但多數產品仍吸收部分漲價成本，並非一次性調高售價；原料供應不穩，工廠仍有產能受限的情況。

    至於零售端常見塑膠包材如背心袋等，整體而言較戰事前上漲約5至10元，主要反映上游缺料，並無哄抬行為；且近期民眾囤購情況已有緩和。

    市府同時關注家戶日常使用的瓦斯，法制處與經發局前往溪北及溪南查核零售及分裝業者，確認瓦斯價格仍維持平穩。法制處呼籲民眾理性消費，避免過度採購，並提醒交易時索取收據或發票。如發現業者惡意囤積或報價遠高於市場行情，可向市府或權責機關檢舉，由檢調依法調查並處理。

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