農林漁牧業普查 4/10~30自主網路填報可申獎

普查人員有標準配佩的證件 、公事包。（記者葉永騫攝）

農林漁牧業普查4月10日到6月30日全面展開，首度「兩階段資料蒐集」。第一階段4月10日到4月30日是「自主網路填報階段」；第二階段5月1日到6月30日是「派員實地訪查階段」，為防詐騙，普查員都有標準佩備，也不會要帳號及存摺。

屏東縣政府主計處說，完成網路填報者都可參加行政院主計總處的抽獎活動，最高獎項為10萬元商品卡1名，另有5萬元2名、2萬元12名等獎項，合計約351個中獎名額。

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縣府主計處長黃卉宇指出，普查資料品質將直接影響政府政策規劃與資源配置，呼籲受訪戶配合填報，所有蒐集資料僅供整體統計分析使用，絕不作為課稅依據，請民眾安心填報。

主計處也提醒，為了避免民眾遭詐騙，所有普查員有標準配備，除了證件，還有特定的公事包並遞送受訪戶函，民眾有疑慮可以撥打反詐騙諮詢專線165查證，也可到114年農林漁牧業普查專區查詢相關資訊，普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要您提供帳戶或存摺。

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