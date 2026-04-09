為什麼稱「掛」行李？ 內行人這樣說

有網友質疑，為什麼是「掛」行李，而不是講「托運」行李；示意圖。（資料照）

科技日新月異，許多新世代的小朋友已經不知道為什麼電腦從C槽開始，A槽和B槽去了哪裡？有網友在社群平台發文詢問，他聽到同行朋友說「掛」行李覺得很奇怪，不是應該稱「託運行李」嗎？就有內行網友解答，「掛」行李承襲自更早的鐵路運輸，現在機場託運行李是沿用舊詞。

在社群平台發文質疑「掛」行李的網友甚至腦洞大開，懷疑「把行李掛在飛機外面嗎？」，又或是「機場輸送帶末端其實是一整排掛肉鉤」，地勤會熟練地把行李箱鉤上去，然後像旋轉壽司一樣轉進飛機貨艙？讓留言區網友看了直搖頭。

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有內行網友說明，「掛」這個字是承襲自更早的鐵路運輸。在火車發達的年代，大件行李會放在專門的行李車廂，站務員會「掛」上不同顏色的木牌或紙牌來區分目的地。這種「掛牌」的動作在漢語語境中被固定下來，延伸到了航空領域。所以現在旅客在機場托運行李的時候，地勤人員將行李條黏貼在行李上的動作，也就稱為「掛」。

其他網友加碼吐槽，「你有沒有聽過一個動作叫作『搖車窗』？是不是也覺得很奇怪車窗怎麼會是『搖』的」、「你是不是也好奇為什麼是『撥』電話」、「你去看醫生但其實是給醫生看」、「坐電梯其實是站電梯，生魚片其實是死魚片，救火其實是滅火，吹冷氣其實是被冷氣吹」、「你去跟那個紅豆餅是支語的坐一桌」、「馬路明明都是車在走，沒有馬啊」、「等紅燈其實是等綠燈」。

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