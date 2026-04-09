銀髮閨蜜團「偽出國」 吳阿嬤VR穿越古埃及圓夢

阿嬤圓夢「偽出國」，穿越古埃及。（華山基金會中西區愛心天使站提供）

72歲吳阿嬤居住在台南市安南區，小兒麻痺行動不便，長年無法出國，但一直懷抱看世界的夢想。華山基金會今（9）日特別安排專車，帶著阿嬤和多位長輩組成「銀髮閨蜜團」，到奇美博物館參歡《埃及之王：法老》特展，透過VR虛擬實境沉浸式體驗，彷彿親臨古埃及金字塔，開啟別具意義的「偽出國」之旅。

華山基金會長期關懷失能、失智及失依長輩，除了送生活物資，也透過陪伴了解每位長輩的生命故事。吳阿嬤雖行動不便，卻在這次「穿越時空古埃及」的體驗中，感受到旅行的喜悅與驚奇，也留下了珍貴難忘的回憶。

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目前，華山基金會在台澎金馬設有超過400個愛心天使站，免費提供到宅服務，包括陪醫、泡澡、護甲及節慶慰問等，建立社區互助網絡，讓長輩能在熟悉環境中安心老化，同時持續實現更多生活夢想。

華山基金會陪伴「銀髮閨蜜團」參訪奇美博物館。（華山基金會中西區愛心天使站提供）

華山基金會陪伴長者踏上奇美博物館法老之旅。（華山基金會中西區愛心天使站提供）

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