週五豔陽高照！高溫飆36度 日夜溫差大

週五白天溫暖偏熱，中午前後紫外線偏強。（資料照）

氣象署指出，週五（10日）白天溫暖偏熱，天氣晴到多雲為主，南部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬措施並多補充水分。

中央氣象署預報，週五水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨。

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氣溫方面，各地高溫29至34度，留意台南、屏東近山區處或河谷，會有局部36度以上高溫發生的機率，而西南風過山沉降增溫，台東將有焚風發生的機率，至於各地低溫為20到23度，日夜溫差較大，應注意溫度變化適時增減衣物。

離島天氣：澎湖，晴到多雲，24至27度；金門，多雲時晴，21至26度；馬祖，多雲時晴，19至23度。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週五至下週二台灣各地大致為偏南到西南風環境，大環境偏乾，各地為晴時多雲天氣，白天高溫可達30度或以上，中部以南地區局部有33到35度機會，台東地區也有焚風帶來較高溫發生，午後受熱力作用，雲量增多，局部有短暫陣雨機會，夜間清晨各地受輻射冷卻影響，晚間降溫明顯，預估局部有10到15度溫差出現，早出晚歸要多保暖。

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紫外線指數方面，週五台東縣指數達危險級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週五環境風場為西南風，北部位於下風處。花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部局部地區及金門清晨至上午可能達橘色提醒等級。

週五各地高溫29至34度，南部有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

週五全台紫外線偏高，尤其台東達到過量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週五環境風場為西南風，北部位於下風處。花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部局部地區及金門清晨至上午可能達橘色提醒等級。

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