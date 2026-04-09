為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    46萬3588人！白沙屯媽祖進香報名截止 追隨「粉紅超跑」飆新高

    2026/04/09 18:54 記者蔡政珉／苗栗報導
    圖為去年媽祖婆出發時信眾隨香盛況。（資料照）

    圖為去年媽祖婆出發時信眾隨香盛況。（資料照）

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，也是台灣重要民俗活動，今天傍晚6點報名截止，拱天宮總幹事陳春發指出，報名隨香的香燈腳共46萬3588人，較去年32萬9118人增加近13萬人，再度寫下新高紀錄。

    由於今年報名人數一口氣又增加12萬餘人，陳春發提醒，信眾追隨「粉紅超跑」時務必注意交通安全，包括媽祖婆出發前、途中以及回宮時，為了拍下媽祖婆鑾轎照片等等原因橫衝直撞，以免發生踩踏狀況，安全第一。

    白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮徒步進香，已傳承約200年歷史，來回近400公里徒步進香且行進路線不固定，全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色，因白沙屯媽祖鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也被稱為「粉紅超跑」。

    白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮徒步進香，將於今日深夜11點20分放頭旗，12日深夜11點55分登轎，媽祖婆燈腳後旋即出發，預估16日中午抵達北港北辰派出所，17日凌晨0點10分進火，20日下午4點10分回宮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播