46萬3588人！白沙屯媽祖進香報名截止 追隨「粉紅超跑」飆新高

圖為去年媽祖婆出發時信眾隨香盛況。（資料照）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，也是台灣重要民俗活動，今天傍晚6點報名截止，拱天宮總幹事陳春發指出，報名隨香的香燈腳共46萬3588人，較去年32萬9118人增加近13萬人，再度寫下新高紀錄。

由於今年報名人數一口氣又增加12萬餘人，陳春發提醒，信眾追隨「粉紅超跑」時務必注意交通安全，包括媽祖婆出發前、途中以及回宮時，為了拍下媽祖婆鑾轎照片等等原因橫衝直撞，以免發生踩踏狀況，安全第一。

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白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮徒步進香，已傳承約200年歷史，來回近400公里徒步進香且行進路線不固定，全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色，因白沙屯媽祖鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也被稱為「粉紅超跑」。

白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮徒步進香，將於今日深夜11點20分放頭旗，12日深夜11點55分登轎，媽祖婆燈腳後旋即出發，預估16日中午抵達北港北辰派出所，17日凌晨0點10分進火，20日下午4點10分回宮。

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