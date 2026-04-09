清六食堂食物中毒案 新北消保官確認消費者「內用、外帶」保險理賠

清六食堂疑食物中毒案，新北消保官辦公室要求業者不論內用或外帶均可先獲得2倍退費。（擷取自臉書）

新北市新店區「清六食堂」疑似食物中毒事件，通報就醫人數已有100多人，新北市消費者保護官9日首度行政調查，除要求業者落實補償方案外，並釐清相關保險理賠分工，確保無論內用或外帶受害消費者均能獲得保障，業者也已承諾可憑消費證明或就醫證明先行獲得2倍金額退費（含消費金額1倍之關懷補償金）。

經消保官調查，業者已投保雙重責任險以分擔風險，外帶消費者將由新安東京海上產險承保「產品責任險」負責，內用消費者由泰安產物保險承保「公共意外責任險」負責，經消保官聯繫保險業者後，產險公司代表均表示，待衛生局檢驗結果出爐確認因果關係後，將依據消費事實（內用或外帶）分別啟動理賠程序。

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消保官要求，業者代表承諾，針對「公所店」及「中興店」受影響消費者，凡持4月4日至5日消費發票及就診證明者，業者將提供「消費金額2倍」現金退費（聯絡窗口：02-66040136），並公告於店家臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/share/1AsPMPfRdc/?mibextid=wwXIfr）。消保官強調，此退費與後續保險理賠（醫療費、工作損失等）互不抵銷，消費者仍可依法求償。

消保官提醒受害民眾，請保留購買紀錄、診斷證明書、醫療收據及工作損失證明（如請假單、薪資證明），市府將持續監督檢驗進度（預計2至3週出爐），並協助消費者向對應產險公司請求賠償。

受害者如需諮詢，有關保險應備文件及理賠問題可洽詢理得保險公證有限公司（電話27525005分機62黃小姐、電子郵件信箱jinni.huang@leadclaim.com.tw），市府除持續督促業者及保險公司儘速依程序辦理消費者損害賠償外，對於個案未能達成協議的消費者，亦將依消費爭議處理程序，協助維護市民權益。

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