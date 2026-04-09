板橋試辦自動化人行道遮陽傘 隨日照自動開闔抗高溫

板橋區縣民大道、新站路及新府路二處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，遮陽傘展開直徑約五公尺，收納後僅約六十公分。（新北市交通局提供，本報合成）

夏天過馬路等紅燈，最怕被曬得頭昏腦脹，新北市交通局長鍾鳴時表示，夏季高溫愈來愈明顯，市府在板橋區縣民大道、新站路及新府路二處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，此設備自南韓引入，結合環境感測技術，會依據日照與風速自動開闔，兼顧安全與設備耐久性。

遮陽傘展開直徑約5公尺，收納後僅約60公分，採用太陽能供電，同時結合夜間LED照明，日間能讓等紅燈的民眾有遮蔭休息的空間，夜間也能提升安全。

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交通局專門委員林昭賢指出，板橋車站是重要交通轉運樞紐，人潮眾多，周邊路口號誌採行人保護時相設計，行人等候時間較長，市民廣場周遭空間開闊，遮蔭設施相對不足，因此選定此二處試辦「自動化人行道遮陽傘」，希望讓民眾在等紅燈時也能更舒適；交通局後續將蒐集民眾使用回饋及設備運作情形，評估擴大推動的可行性。

板橋區縣民大道、新站路及新府路二處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」。（新北市交通局提供）

板橋區縣民大道、新站路及新府路二處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，遮陽傘展開直徑約五公尺，收納後僅約六十公分。（新北市交通局提供）

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