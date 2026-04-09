「辛樂克」颱風最快今晚生成 明天全台熱如夏、留意日夜溫差

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

好天氣持續！中央氣象署預報，明天（10日）到下週一各地晴到多雲、天氣暖熱，白天溫度30度以上，需留意日夜溫差大，尤其明天台南與屏東近山區、台東有機會到36度左右，下週二、週三鋒面通過，北部、東北部溫度略降，迎風面轉雨；另外，熱帶性低氣壓TD04預計最快今天晚上生成，預估路徑對台灣無直接影響。

氣象署預報員林定宜表示，明天到下週一，大致都是吹西南風，各地晴到多雲，午後山區零星短暫陣雨，不過，週六受到微弱東北風影響，午後桃園以北、東北部地區有零星短暫陣雨，下週一清晨北部地區也有零星短暫陣雨。

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林定宜指出，下週二鋒面接近，水氣漸漸變多，北部、東北部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。下週三鋒面通過、東北季風稍增強，迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。下週四東北季風減弱，迎風面東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。

溫度部分，林定宜說，未來一週各地早晚20-23度，下週一前各地天氣暖熱，白天溫度30度以上，因此需留意日夜溫差大，尤其明天台南、屏東近山區溫度36度左右、台東大武可能會有焚風機率，溫度也會飆升到36度左右。下週二開始鋒面接近，北部、東北部白天溫度略降為26度左右。

林定宜提醒，明天到下週一金馬、明天清晨台南以北、週六清晨到上午桃園以北地區有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

另外，目前位於關島附近有熱帶性低氣壓TD04形成，林定宜表示，預估今晚到明天有機會增強為今年第四號颱風「辛樂克」，其強度有機會增強至強烈颱風，預估成形後將持續朝北移動，對台灣沒有直接影響。過去4月颱風生成較少見，回顧歷史紀錄，尤其4月出現強烈颱風僅包括：2003年「柯吉拉」、2021年「舒力基」等。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

天氣提醒。（氣象署提供）

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