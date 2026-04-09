北市抽驗批發市場蔬果「辣椒、豌豆、菠菜農藥超標」還霸榜2個月

台北市市場處公布台北農產公司3月批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，抽驗900件蔬果產品，共有62件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、豌豆與菠菜。（台北市市場處提供）

台北市市場處公布，台北農產公司今年3月批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，抽驗900件蔬果產品，共有62件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、豌豆與菠菜，其中又以辣椒最多，2月份這3項蔬果同為農藥超標主要品項，已連續霸榜兩個月。

市場處說明，辣椒為農產公司持續加強抽驗的作物，不合格率尚未明顯改善；豌豆為當月加強抽驗品項，而菠菜適逢產季，進貨量多，所以抽驗件數相對較多。農藥檢驗不合格主要仍與產地用藥習慣有關，市場處已要求北農加強產地輔導與宣導這幾類品項用藥安全。

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市場處說，依台北農產公司3月監測批發市場蔬果農藥殘留監測結果，共計抽驗900件蔬果產品，檢驗結果838件合格，共有62件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、豌豆與菠菜，不合規定的貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計8172公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

此外，市場處也推薦，驚蟄時節春雷乍響、萬物甦醒，正是品嘗「二月韭」的最佳時機。俗話說「正月蔥、二月韭」，因冬春交替日夜溫差大、日照較弱，使此時的韭菜特別鮮甜細嫩。

市場處說，依栽培方式不同，韭菜可分為白頭韭菜、青頭韭菜與韭黃：白頭韭菜經覆蓋栽培使基部白化，口感柔嫩；青頭韭菜自然生長，色澤翠綠、香氣濃郁；韭黃則在無光環境培育，葉色淡黃、質地細緻且不辛辣。料理上，青頭韭菜適合水餃、蚵嗲或熱炒提味，白頭韭菜與韭黃則適合清炒、煎蛋或涼拌，風味清甜。春日來臨，不妨走進市場選購當季韭菜，感受季節鮮味。

豌豆農藥超標。（台北市市場處提供）

與菠菜農藥超標。（台北市市場處提供）

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