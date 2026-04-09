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    首頁 > 生活

    高雄公園公廁警報器覆蓋率僅6成 鄭孟洳：乾淨外也應顧安全

    2026/04/09 18:59 記者王榮祥／高雄報導
    高雄公園公廁警報器覆蓋率僅六成，鄭孟洳呼籲乾淨之外也應顧安全。（鄭孟洳團隊提供）

    高雄公園公廁警報器覆蓋率僅六成，鄭孟洳呼籲乾淨之外也應顧安全。（鄭孟洳團隊提供）

    高市議員鄭孟洳今質詢時指出高雄公園公廁警報器覆蓋率僅六成，且未與管理系統連線，憂心救命設施淪裝飾品，要求市府全面檢討，乾淨之外也應顧及安全。

    鄭孟洳統計，高雄共有850座公園，124處設有公廁，但僅75處設置警報器，整體覆蓋率約60.5%；換句話說，市民進入公廁後，有近4成機率在緊急情況下「求救無門」，她認為公廁不該只追求清潔評比，也應顧及最基本的人身安全保障。

    鄭孟洳舉例，去年曾有女市民因門鎖老舊受困公廁長達1小時，最終由警方以10元硬幣破門才脫困，現場卻沒任何求救機制可使用；她也分享實地現勘經驗，中央公園公廁警報器持續鳴響超過30分鐘，卻未見任何管理或保全人員到場處理，質疑警報器若不與保全或養護大隊連線，就只是法規上的「裝飾品」。

    她調閱1999通報資料，2025年共有11件警報器誤響案件，2026年截至3月底已累積6件，顯示系統穩定性與管理機制仍有明顯漏洞，擔心當誤報與故障成為常態，將產生「狼來了效應」。

    鄭孟洳再舉桃園市全面設置求助鈴作法，及高雄高工導入AI跌倒偵測案例，要求公園處全面盤點公廁設備，建立「設置、連線、通報」一體化機制，讓求救系統真正能救命；公園處長林燦銘答詢表示，會朝此方向努力。

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