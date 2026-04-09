風切聲成因確認！淡江大橋欄杆將裝消音膠條 噪音可大降「30分貝」

公路局在淡江大橋人行道欄杆貼上暫時性的消音膠條。（公路局提供）

淡江大橋即將在5月12日通車，但在新北市八里端每當風大時，會發現橋上傳來吵雜的風切聲。交通部長陳世凱今（9日）前往視察，主責單位交通部公路局也說明，是因人行道欄杆太密集所致，裝上消音膠條後，可大減30分貝的噪音。

淡江大橋上的人行道欄杆是自去年12月起開始安裝，今年1月經大範圍施作後，在東北季風期間出現明顯風切聲。交通部公路局請淡江大學風工程研究中心，在1月27日辦理現地勘查後，確認主要是因人行道欄杆排列密集，會在特定風速及風向條件下，產生共振所致。

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施工單位隨即將人行道欄杆送至淡江大學風工程研究中心，並在今年3月11日至13日辦理風洞試驗。試驗結果顯示，當風速約達每秒5.6公尺以上時，也就是約4級風，且風向與欄杆夾角約22至35度範圍時，即可能產生明顯風切聲。

公路局表示，試驗也顯示，裝設消音膠條後，風振動能量可降低30分貝以上，風切聲已有明顯改善效果。公路局長林福山表示，在短期改善措施方面，目前施工團隊已於欄杆外側加裝灰色消音膠條，並優先施作受東北季風影響較明顯的上游側區段，預計於4月15日前完成。

他表示，工程以先有效降低風切聲，減少對周邊居民影響，後續並將在5月12日通車後，再採鋁板夾片方式進行長期改善，預計8月底前完成。消音工程經費粗估約1100萬元。

公路局在淡江大橋人行道欄杆貼上暫時性的消音膠條。（記者吳亮儀攝）

交通部長陳世凱（橘色背心者）視察淡江大橋風切聲消音工程進度。（記者吳亮儀攝）

交通部長陳世凱（橘色背心者）視察淡江大橋風切聲消音工程進度。（記者吳亮儀攝）

交通部部務會議首度移師淡江大橋旁的工務所，並參訪淡江大橋工程。（記者吳亮儀攝）

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