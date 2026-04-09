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    首頁 > 生活

    成群紅魽游入澎湖赤馬無名石滬 「天上掉下來的禮物」送財

    2026/04/09 18:52 記者劉禹慶／澎湖報導
    紅魽個個體型肥碩，被視為天上掉下來的禮物。（鑫峰海品行提供）

    紅魽個個體型肥碩，被視為天上掉下來的禮物。（鑫峰海品行提供）

    澎湖西嶼赤馬村無名滬今（9）日退潮赫見大批紅魽魚入滬，體型4.6到6.6公斤不等，總計22條，研判是漲潮追隨小魚覓食，退潮時困在石滬中，村民發了一筆小財，視為「天上掉下來的禮物」。

    赤馬村無名滬是未辨識石滬，根據離島出走團隊空拍調查時，牛心灣內滬右側發現一口疑似弧形石滬殘跡，影像中可以清楚看見石塊有經人堆砌痕跡。今天湧入整群紅魽魚，十分罕平，紅魽魚又以沿岸的最為肥美。

    澎湖野生紅魽魚又稱「鰤」，學名是杜氏鰤，相較次養殖紅魽味道更富含香氣，不會只有油脂、肥的味道。紅魽其實一年四季都有，冬季天氣越冷、油脂會更為豐富，再加上澎湖海域乾淨、食物充足，每年11月中到2月的紅魽特別香特別好吃！紅魽魚是日本料理店常見食材之一，在對的季節，油脂、膠質較為豐富，味道淡雅清香，魚頭、魚骨、魚尾是煮出好喝「味噌湯」的關鍵。身體切片簡單「乾煎」就好吃。

    石滬是傳統的潮間帶捕魚陷阱，以玄武岩或珊瑚礁石在海邊堆砌弧形石牆。漲潮時魚群隨海水進入，退潮後魚群因石牆阻擋困在「滬房」內，漁民以此方式友善捕魚。

    澎湖西嶼赤馬不知名石滬湧入大量紅魽魚。（鑫峰海品行提供）

    澎湖西嶼赤馬不知名石滬湧入大量紅魽魚。（鑫峰海品行提供）

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