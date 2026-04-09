148人食物中毒就醫 清六食堂致歉：憑當日發票、就醫證明退費補償

新北市清六食堂供應餐食造成眾多民眾食物中毒，9日發聲明致歉。圖為新北市衛生局人員稽查「清六食堂」中興店。（衛生局提供）

新北市清六食堂供應餐食造成眾多民眾食物中毒，9日發聲明致歉，並且請4日及5日購買餐點的民眾，可憑當日消費發票或購買憑證，或是醫療院所診斷、就醫證明，經確認後除退費外，並提供該筆消費金額一倍的關懷補償金。

清六食堂公告，針對近日顧客於清六食堂用餐後出現身體不適情形，食堂深感關切，並對造成顧客不安與不適，表達誠摯歉意，目前相關案件已由衛生主管機關進行調查，本店亦全力配合各項檢驗與程序，以釐清原因並確保食品安全。

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清六食堂表示，為表達對顧客的關懷與負責態度，凡於4月4日及4月5日期間購買本店餐點，並出現身體不適之顧客，經提出：一、當日消費發票或購買憑證，二、醫療院所診斷或就醫證明，經確認後，本店除退費外，並將提供該筆消費金額一倍的關懷補償金。

因目前配合主管機關調查作業並暫停營業，相關補償作業將統一登記並依序辦理發放，實際發放時間將另行通知，後續若經主管機關調查確認相關責任，清六食堂將依相關法令規定，配合辦理進一步賠償事宜，相關問題請洽客服窗口（聯絡方式：02-66040136）、粉專連結：https://www.facebook.com/share/1AsPMPfRdc/?mibextid=wwXIfr，再次對本次事件造成的困擾，致上最深歉意。

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