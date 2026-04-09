台中海線交通新動脈 甲埔大道通車了

甲埔大道是大甲地區交通新動脈。（記者廖耀東攝）

深受台中海線地區居民期待的「甲埔大道新建工程」今（9）日上午舉行完工通車典禮，吸引數百人健行，下午4點之後正式通車。

為紓解大甲區及外埔區甲后路、甲東路車潮，台中市建設局推動「甲埔大道新建工程」，全長約2.75公里，路寬15公尺，2022年4月開工，全線設置7座滯洪池，有效削減開發後下游排水負擔，降低極端降雨影響，完工進一步完善大甲交流道周邊路網，提升整體交通服務品質。

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台中市政府說，除了汽機車通行，規劃設置1.5公尺寬人行道，打造友善通行環境；另設置雙橋梁橫跨溫寮溪，其中「甲埔一號橋」為鋼拱橋，形塑入口意象，「甲埔二號橋」則採S曲線雙鋼橋設計，兼具通行功能與景觀特色。

台中市長盧秀燕、江啟臣、秘書長黃崇典、市議員楊啓邦、李文傑、施志昌、建設局長陳大田、內政部國土管理署中區都市基礎工程分署分署長陳俊雄等人出席通車典禮。盧秀燕致詞感謝中央的協助，尤其是立法院副院長江啟臣與前副院長蔡其昌，雖然分屬不同政黨，但在這項建設上均給予全力支持。

甲埔大道除了汽機車通行，規劃設置1.5公尺寬人行道，打造友善通行環境。（記者廖耀東攝）

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