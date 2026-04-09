台電土方去化困難恐影響管線工程 南市府出手救援

南市透過「土方交換」，將六塊寮排水整治土方運移調度至永康水資源回收中心回填低窪地。（台南市府提供）

台電公司因營建剩餘土石方去化困難、處理費過高，外界擔心可能影響管線工程進度。對此，台南市府表示，雖管線工程非市府直接負責的公共工程，但市府高度重視，絕對不會放任不管。

工務局近期已多次召開協調會，提出「代辦處理」、「輔導自設暫置場」、「跨局處協助」及比照台水模式的「目的事業處理場所」等多項方案，全力協助管線工程推動。

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工務局指出，市府自3月18日即邀集台電、台水、中華電信及天然氣公司召開專案會議，針對台電困境提出具體協助措施。市府副秘書長林榮川表示，若管線工程配合公共工程（如道路拓寬、路平、人行道改善）暫時無法自行處理土方，可由承包廠商「代辦」協助，確保工程進度不中斷。

此外，台水已於今年核定多處營建剩餘土石方暫置場所，市府呼籲台電比照台水模式，加速啟動自設暫置場，從根本解決去化問題。經濟發展局將全力協助台電設置暫置場，林榮川也提醒，施工廠商應落實「土石分類」，以降低後端處理費用。

對於大型專案如「丹娜絲風災韌性電網電桿下地計畫」涉及台17、台19及台1線省道，市府建議台電另向中央經濟部申請協助，確保計畫順利執行。工務局強調，民生管線工程與民眾生活息息相關，市府將持續與台電溝通協作，確保土石方去化問題獲得有效解決，保障公共建設順利推行。

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