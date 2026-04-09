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    首頁 > 生活

    誰買的！北車整排迷因牆「今天是我生日」 施工人員親揭真相

    2026/04/09 18:57 即時新聞／綜合報導
    來自美國經典卡通《海綿寶寶》的網路迷因哏圖「今天是我生日」。（圖擷取自Threads）

    來自美國經典卡通《海綿寶寶》的網路迷因哏圖「今天是我生日」。（圖擷取自Threads）

    民眾走在台北車站的地下通道，能看到廠商或民眾花錢在廣告牆投放各種宣傳圖文。不過有網友表示，他發現北車有一面廣告牆，居然全放經典迷因圖「今天是我生日」，讓他感到既困惑又好笑，畫面曝光後，迅速引發網友熱烈討論，還意外釣出放置這些圖片的施工人員，現身留言區為眾人解釋投放原因。

    據了解，該名網友昨（8）日晚間在社群平台Threads分享這個發現，從照片顯示，有3個廣告牆裡面的內容，竟是來自美國經典卡通《海綿寶寶》的網路迷因哏圖「今天是我生日」。原PO表示，雖然他不知道這些圖是誰花錢投放的，但是看到如此魔幻的一幕，讓他忍不住笑出來，並將這個有趣畫面拍下後上傳到社群媒體。

    該文一出，吸引超過53萬次瀏覽，網友對此嘖嘖稱奇，「留友去拍照」、「我會為了這個出門」、「是異變，趕快往回走」、「蠻適合壽星們過去打卡的」、「有錢人過生日是這樣的嗎」、「這到底是誰買的也太ㄎㄧㄤ」、「皮克敏玩家：我要設成明信片寄給朋友」、「今天生日跟朋友剛好路過，馬上跑過去拍一張」。也有人分享，曾在北車看到廣告牆出現長輩喜愛的「平安喜樂」圖片，畫面逗樂大批網友。

    隨著貼文在網路討論度持續升高，有自稱是投放這些很ㄎㄧㄤ的圖片的網友，在留言區透露這是他同事的傑作，而且老闆很喜歡，「廣告還未刊登，所以先放這些墊檔用，昨天半夜才剛跟我主管施工完而已，歡迎有興趣的大家去拍照」，他還補充說，這些廣告位置在北車B1往捷運板南線的東迴廊走道，也歡迎大家找他們刊登廣告。

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