農業部不排除寵物用人藥新制暫緩上路 明會議防檢署臉書直播

農業部表示，寵物用人藥新制只要臨床上有窒礙難行之處，就不會貿然上路。（讀者提供）

因攸關寵物就醫權益，農業部與衛福部及獸醫師公會、藥師公會明將針對7月要上路的犬貓等非經濟動物治療用人藥新制討論，農業部今（9日）表示，若在臨床上有窒礙難行之處，不會貿然上路，也表示會議將在防檢署臉書全程直播。

國內非經濟動物用藥長期不足，獸醫拿人用藥品治療寵物，隨藥師公會等團體主張人用藥品應全面管制流向，時任政委的唐鳳於2019年協調衛福部、農業部，並於2024年公布人用藥物用於寵物措施，防檢署於同年公告701項人藥可轉為動物用藥，並定於今年7月實施，但截至目前為止，僅216件、144項人用藥品完成轉換登記。

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非經濟動物要使用人藥，需獸醫師開立處方箋，但轉動保用藥進度慢，連外科所需要的醫用氧氣瓶都沒登錄，引起飼主與獸醫團體擔憂；藥師公會則重申支持新制。

農業部表示，這週已與衛福部食藥署進行密集研商，已有調整方向，明日召開會議持續徵詢各界意見，若在臨床實務上仍有窒礙難行之處，不會貿然輕易上路，也將根據各單位面臨的臨床實務經驗，就人用藥轉為動物用藥議題持續與各專業團體研商，並強調守護寵物生命權及醫療權是該部使命，所有政策及制度變革都將以此為優先。

針對新制部分，農業部表示，除和衛福部研商在原有雙軌制增加讓動物用藥取得可以更即時、更安全的備藥機制，也就動物保護藥品標籤規定、管制藥品、蛇毒血清等藥物議題，持續與衛福部及各方協商。

至於部分獸醫質疑為何無法參與線上會議，防檢署副署長傅學理表示，原規劃線上會議參與人數為400名，但後來有600多人報名，考量硬體流量負載能力，因此最後仍維持400人透過線上參加該會議，但會議全程也會在防檢署臉書直播。農業部表示，會在確保寵物生命權及醫療權前提下，做有效的藥品管理，包括夜間、稀少藥品的處理方式，並在有共識的基礎下，讓寵物醫療有保障。

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