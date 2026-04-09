台南古蹟東門城圓環「車陣交會」難題 啟動優化新策略

東門城圓環交通事故中居高不下。（記者洪瑞琴攝）

台南市今（9）日舉辦「東門城圓環交通優化工作坊」，邀請里民、民意代表及公民團體共同討論圓環現況問題及可能改善方案。東門城保有古蹟風貌，但環內車流與環外道路進入車輛常交會，形成交通瓶頸，甚至「閃車」競技，這次工作坊深入分析這些特點，為圓環改造踏出第一步。

台南市近已完成歸仁、玉井及新營圓環改造，交通局長王銘德說，東門城圓環位於東區重要交通節點，周邊道路車流密集、商業活動熱絡，改造挑戰更大。雖然圓環車道已歷經兩次調整，逐漸穩定，但為打造更安全、順暢的道路環境，市府先透過公民參與機制，廣納地方意見，作為未來改造的重要參考。

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民眾普遍認為，如果駕駛遵守交通規則，圓環行車動線其實不會有問題，但出現部分駕駛為搶快繞行，宛如「障礙競賽」現象，增加事故風險。工作坊安排交流及分組討論，公民團體分享圓環現況問題及國內外改善案例，並引導市民從日常使用角度思考交通空間配置；分組討論則針對圓環動線、行人空間、號誌設計及安全改善等議題，集思廣益，彙整多元意見，建構改造雛型。

交通局科長劉昆和指出，南市圓環改造成功經驗，都仰賴多次會議與會勘討論，事前溝通是關鍵。本次工作坊不只是交通議題討論，更是公民參與城市治理的重要實踐。未來市府將整合專業分析與地方意見，審慎推動東門城圓環優化方案，逐步完善整體交通環境。

台南市府研擬東門城圓環優化方案，聚焦動線與行人安全，（記者洪瑞琴攝）

東門城圓環啟動交通優化工作坊，凝聚在地改善共識。（台南市交通局提供）

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