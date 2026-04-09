搶攻國際機器人市場 中鋼將組Team Taiwan

中鋼舉辦「建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會」，盼組「Team Taiwan」團隊。（中鋼提供）

中鋼今（9）日舉辦「建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會」，董事長黃建智表示，期待串聯國內馬達與系統廠，除了建立機器人動力系統的關鍵技術示範團隊，也組成「Team Taiwan」接軌全球機器人產業，合作打進世界盃舞台。

研討會在中鋼集團總部舉行，黃建智致詞時說明，機器人馬達對功率密度的要求遠高於一般載具，其鐵芯材料須具備極薄、高導磁及高磁通密度等嚴苛特性，加上此類高階技術長期由國際大廠掌握，台灣業者多擔任中下游的代工角色。

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他表示，為突破原本的結構性限制，中鋼積極從單純的材料供應者轉型為供應鏈的整合推動者，不僅斥資新台幣150億元建置高階極薄的電磁鋼專業產線，也成功開發出 0.10mm 超薄電磁鋼材，再搭配所研發的自黏塗膜技術，技術實力已躍居國際領先水準，成為國內業者的強力後盾。

中鋼今也展示近年來為動力系統所打造的四大核心技術，包括超高性能0.10 mm超薄電磁鋼材開發、電動載具馬達設計分析應用技術、自黏鐵芯量產製造技術以及數位孿生虛擬環境訓練技術。

中鋼技術副總經理劉宏義指出，動力系統是機器人最核心的心臟，中鋼將是國內動力系統業者最強大的後援，惟「材料是基礎，整合才能創造勝算」，中鋼未來將推動「聯合提案」模式，攜手國內馬達、減速機等業者共同對接國際系統大廠，朝台灣成為國際馬達與機器人產業重要生產基地的目標邁進。

包括金屬中心、工業技術研究院、成功大學馬達中心、台灣馬達產業協會等7間學研單位，以及包括大亞電線電纜、東元電機、富田電機、鴻海、和碩、上銀科技、全球傳動、達明機器人等國內90家廠商業者參加研討會。

黃建智說明建立機器人動力團隊願景。（中鋼提供）

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