想申請育嬰留職停薪 竟被勞工局承辦員「這樣問」

致電勞工局詢問「育嬰留職停薪」申請流程，卻遭承辦人員以「妳才進公司1年多就懷孕了？」回應，令她感到不解；示意圖。（美聯社資料照）

台灣2025年出生數創新低，已超越南韓，成為全球生育率最低的國家。近日有網友分享自身經驗，表示懷孕期間致電勞工局詢問「育嬰留職停薪」申請流程，卻遭到承辦人員以「妳才進公司1年多就懷孕了？」回應，令她感到不解。

網友在社群平台發文分享，在前公司入職1年多後發現懷孕，準備要申請育嬰留停時，打電話去勞工局問細節，接電話的是女生，聽到她「入職1年多後發現懷孕」，居然說出「不是啊！你才進公司1年多欸？」，網友當下回覆「所以我不能申請育嬰留停嗎？」勞工局人員的回應更是令她傻眼「是可以呀、只是我覺得太快了」，網友不懂，這究竟關勞工局人員什麼事？

請繼續往下閱讀...

留言區網友看到這段對話也傻眼，居然連勞工局承辦人員都這樣講，根本證明「台灣少子化不是沒有原因」，不是鼓勵大家生育嗎？勞工局不就是以勞工權益為主嗎？怎麼會說出「妳才進公司1年多欸？」這種話，說一句恭喜不行嗎？

更有居住在荷蘭的網友分享經驗，當時她是入職剛好滿1年發現懷孕，主管叫她該在家上班就在家、該休息就休息，還說第1孕期一定很難受要好好照顧自己，因此她公司整個孕期可以減少1/8工時（每天提早1小時4點下班）、至少16週產假（可依醫生建議延長）、支薪70%育嬰假9週，大概休個半年，與原PO的待遇天差地別。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法