鹿港媽祖大道變身運動大道！ 壘球場斥資3000萬9月完工

斥資3000萬元，鹿港壘球場舉行動工典禮。（記者劉曉欣攝）

彰化縣政府斥資3000萬元，將在鹿港鎮媽祖大道旁的公有地興建鹿港壘球場，預計今年9月完工，由於縣府全額自籌3.6億元打造的鹿港全民運動館也同樣位於媽祖大道旁，讓媽祖大道變身為運動大道！

縣長王惠美表示，原有的鹿港簡易壘球場位於鹿江中小學的校園，因為校園要設立高中部，可銜接國外頂尖大學，縣府將投入4億元經費來打造校舍與宿舍。而全新標準的壘球場的基地位於鹿港鎮東石里，以公有地為主，預計工程只要半年時間，就可完工。

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縣議員施佩妤指出，鹿港是觀光大鎮，彰化縣壘球運動風氣興盛，全縣有10個公有標準壘球場，2處私有場地，鹿港全新的標準壘球場地，將可辦理全國性壘球比賽，加上場地鄰近鹿港天后宮、老街等知名景點，將可為鹿港帶來「運動觀光」的經濟新模式。

鹿港全新壘球場基地面積約為2562坪，周邊將設置2公尺高硬式圍網，內野區則設置12公尺擋網防護，基礎整地階段採用大面積整地與分層夯實工法，在排水系統部分，因應強降雨的極端氣候，搭配大面積碎石排水層，並導入自動化噴灑系統，做好天然草皮的後續維護。

鹿港全民館在2024年10月開工，地點在鹿港高中的後方、鹿港水資源中心的對面，佔地2公頃，將興建2層的大型場館，預計在今年底完工啟用。

鹿港全民運動館預定今年底完工啟用，由於全民館與全新壘球場都位於媽祖大道，也讓媽祖大道變身為運動大道。（記者劉曉欣攝）

鹿港全新的壘球場動工，預計今年9月完工。（記者劉曉欣攝）

鹿港全新的壘球場位於東石里，預計今年9月完工。（記者劉曉欣攝）

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