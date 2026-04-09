農林漁牧普查台南占比全國最高 黃偉哲︰攸關國際農產貿易談判

台南啟動農林漁牧普查，掌握產業現況。（記者洪瑞琴攝）

114年農林漁牧業普查將於4月10日至6月30日展開。台南因農業規模龐大，普查戶數占全國最高，市府已成立「台南市農林漁牧業普查處」掛牌運作。「台南隊長」黃偉哲今（9）日更親自上陣宣導，強調普查不只是統計，更關係到未來農業政策與國際貿易談判的重要依據。

這次普查預計蒐集全市約11萬家農林漁牧業者資料，約占全國91萬家的12%，比例居全國各縣市之首。

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黃偉哲表示，在國際貿易往來越來越頻繁的情況下，政府在進行農產品市場開放或談判時，更需要精準的產業數據作為基礎，才能降低對國內農業的衝擊，保障農民權益。他也特別提醒，農業所得免課稅，農民可以安心配合普查。

黃偉哲指出，台南不只是科技城市，也是全國重要的農業重鎮，農林漁牧普查對台南格外重要。透過普查可以掌握產業的基本面，例如耕作面積、從業人口與經營型態等，這些資料都會成為政府制定老農年金、補助津貼、保險制度等政策的重要依據。

市府主計處表示，農林漁牧業普查是每5年辦理一次的重要國勢調查，今年是第15次，由行政院主計總處主辦、地方政府配合辦理。台南此次動員近千名人力投入普查作業。

主計處長李錫東說，農業是國家經濟與社會穩定的重要基礎產業。這次普查除了延續以往調查農林漁牧業的經營種類、型態與投入產出外，也配合當前農業發展趨勢，新增安全農業、智慧生產、農業轉型等內容，並納入農業資源使用、地產地消、漁產品安全及省工農機等資訊，作為未來農業政策與產業發展的重要參考。

台南市長黃偉哲強調，農林普查精準數據是農業政策與國際談判關鍵。（記者洪瑞琴攝）

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