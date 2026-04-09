桃園捷運綠線延伸大溪案現勘 加速可行性研究審查作業

交通部鐵道局安排相關部會現勘綠捷延伸大溪段。（捷運工程局提供）

為加速「捷運綠線延伸大溪可行性研究」審查進程，交通部鐵道局今邀集中央相關部會現勘，審查委員們也就各種狀況和市府官員進行討論，包含車站設置考量、相關都市計畫進度、大漢溪生態等問題進行討論，凝聚審查共識，儘速完成可行性研究審查作業，邁入綜合規畫審查階段。

捷運工程局長劉慶豐表示，原本綠捷延伸大溪段只規劃到埔頂轉運站，但交通部審查意見認為延伸至大溪老街，對解決大溪交通問題才有意義，市府於去年11月28日提報交通部續行審查，這是相關部會首度針對捷運綠線延伸大溪段進行現勘，一口氣總共跑了9個點，透過本次現勘，將有助中央各單位掌握計畫實際內容，強化中央與地方溝通，有利捷運計畫加速後續審議及核定。

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他說，路線延伸至大溪老街主要克服大漢溪右岸高差工程技術及逃生安全課題，整體路線自八德延伸至大溪老城區，全長約7.83公里，規劃設置5座高架車站，總經費約417.44億元；計畫完成後，將可有效紓解大溪地區假日交通壅塞問題。

桃園市政府強調，2023年報部規劃內容（GA01~GA03站點路線）不變，且已獲委員審查認可，後因委員建議延伸至大溪老街以提升整體計畫效益，並經評估工程技術、逃生方案及財務等皆可行，增設GA04及GA05站，後續將持續配合中央審查作業，積極爭取行政院儘速核定。

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