圖輯》漢神洲際插期台中百貨戰場 「最後衝刺日」現場畫面曝

漢神洲際百貨緊鄰環中路、74快速公路旁的門面。（記者廖耀東攝）

漢神洲際購物廣場明天4月10日開幕，倒數計時，現場仍可見施工與修補同步進行的忙碌景象。從館內公共空間到戶外動線，多組外包廠商加緊腳步細節收尾，施工器材、交通錐與清潔作業交錯，呈現開幕前特有的「最後衝刺期」。

現場可見技術人員站上施工平台裝置調整與清潔，手扶梯周邊仍擺放施工物品。不過，正面公共藝術廣場已開始搭建開幕典禮舞台與活動設施。

請繼續往下閱讀...

業者近期陸續公布開幕優惠，包括「全館滿5000元送500元商品券」活動，檔期自4月10日到22日，限時12天，被視為進軍中部市場的重要第一戰。

台中百貨市場競爭激烈，漢神洲際以「南霸天」之姿北上插旗，是否能在新光三越、大遠百與在地商場夾擊中站穩腳步，成為外界關注焦點。台中百貨購物大戰已悄然揭開序幕。

漢神洲際緊鄰崇德路門面的公共藝術設計，明天的開幕儀式在這裡舉辦。（記者廖耀東攝）

櫃姐、櫃哥穿梭忙碌，「最後衝刺日」總動員。（記者廖耀東攝）

館內仍在施工收尾。（記者廖耀東攝）

漢神洲際開幕優惠活動已貼在人行道天橋走道上。（記者廖耀東攝）

漢神洲際各式櫃位補貨列車等待進入地下停車場。（記者廖耀東攝）

漢神洲際周邊道路標線工作車趕工中。（記者廖耀東攝）

協力廠商陸續完工，撤離交通錐。（記者廖耀東攝）

漢神洲際除了開幕期間面臨龐大人車潮疏運考驗，未來若職棒等賽事同步舉行，對附近居民生活衝擊不小。（記者廖耀東攝）

漢神洲際緊鄰環中路、74快速公路旁門面的公共藝術設計，和前門互相呼應。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法