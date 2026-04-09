Tonia Nicole東妮寢飾首間「TN Pro Bar」 打造全新睡眠體驗據點

Tonia Nicole東妮寢飾首間「TN Pro Bar」，進駐MITSUI OUTLET PARK台南2期。（記者劉婉君攝）

MITSUI OUTLET PARK台南2期陸續有新店進駐，許多民眾有睡眠品質問題，Tonia Nicole東妮寢飾首間「TN Pro Bar」進駐，由專業睡眠顧問提供5大服務，貼近顧客真實的睡眠需求。

業者表示，「TN Pro Bar」以MITSUI OUTLET PARK台南2期為首站，希望回應消費者對睡眠的深層需求，提供顧客在打造美好居家空間與優質睡眠品質的全面性選擇與服務，並透過全新體驗模式，拓展未來零售版圖。

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東妮寢飾的TN Pro Bar透過與消費者對話及傾聽，提供5大核心服務，包括TN SELECT、TN CARE、TN PAIRING、TN CUSTOMIZATION、TN HYGIENE，即由專業睡眠顧問以1對1對談，深入了解顧客的睡眠困擾，協助認識各種寢具材質，並透過體驗，挑選出最適合自己睡眠的產品；提供包括清理、收納、使用等專業寢具保養指南；運用AI智慧模擬，協助挑選出適合臥室風格搭配的寢具；提供特殊尺寸訂製服務；保證所有材質皆擁有國際認證，讓消費者睡得更安心。

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