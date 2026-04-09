開幕倒數！台中漢神洲際百貨周邊停車飆480元天價

台中漢神洲際百貨將於明日開幕，預估湧入3萬人潮。（記者蔡淑媛攝）

台中漢神洲際百貨將於明（10日）開幕，由於賣場緊臨洲際棒球場，又位居環中路及崇德路等交通要道，且一旁就是74號快速道路出入口，業者雖提供館內外共上萬個停車位，不過周邊民營停車場，已經開出假日停車計次最高480元。

台中漢神洲際百貨明天開幕，預估湧入3萬人潮，周邊民營停車場看準商機，祭出平日每半小時停車收費20元，當日最高240，假日則翻倍漲，每半小時40元計費，當日最高480元，已是當地停車最貴收費。

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不過漢神洲際百貨提供台中百貨中最大規模停車配置，包括館內2500席汽車停車位與4100席機車停車位，共6600席次，也將對街的洲際立體停車場納入管理，有汽車1216席、機車2735席車位，合計超過1萬個停車席位。

漢神洲際百貨並提供停車優惠，機車全面提供當日免費停車服務；汽車則依消費金額提供停車折抵，平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車，以及漢神APP會員亦享免費停車1小時等優惠。

漢神洲際百貨周邊民營停車場，開出假日停車計次最高480元。（記者蔡淑媛攝）

漢神洲際百貨周邊民營停車場，開出假日停車計次最高480元。（記者蔡淑媛攝）

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