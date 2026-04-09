桃市中原文創園區僅累積300萬人次參觀 挨批遠不及台北華山

中原文創園區原為軍方倉庫。（記者周敏鴻攝）

桃園市中原文創產業園區2023年開園，累計參觀民眾達300萬人次，民進黨市議員彭俊豪認為，相較於台北市華山1914文化創意產業園區1年的參觀民眾就達500萬人次，中原文創園區遠遠不足，仍有進步空間；市府文化局表示，規劃推動「中原潮創廣場」開發計畫中，屆時可望突破量體限制。

桃園市議會定期會今天文化局工作報告議程中，彭俊豪指出，位於中壢區的中原文創園區去年辦了839場活動、吸引147萬人次參觀，不及台北市華山1914文化創意產業園區之外，平日參觀民眾人次與假日相比約為1比5，讓他憂心本該是文創基地的園區，更像是「活動場地」，建議市府應邀請創作者、優質店家長期進駐，才能累積文化底蘊。

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文化局長邱正生說，中原文創園區有10棟倉庫，扣除青年事務局管轄與供作廁所、機房空間後，能作為展場的僅6棟，而園區面積不到華山1914文化創意產業園區的4分之1，量體受限是事實；市府決議將園區南側的產專區納入整體發展，將以設定地上權方式打造「中原潮創廣場」，規劃商場、展場、商辦、旅宿等文創複合設施，預計今年著手規劃、明年完成招商、2032年興建完成。

邱正生表示，未來中原文創園區、中原潮創廣場的連結，應可比照松山文創園區古蹟區、台北文創大樓的雙核帶動模式，量體充足，服務類型更多元，再銜接中原車站轉運中心，可望為中壢區帶來長期的文化與商業綜效。

中原文創園區持續舉辦展覽吸引眾參觀。（資料照，記者周敏鴻攝）

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