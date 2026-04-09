綠家扶輪社 完成新北30弱勢戶公益修繕

新北市綠家扶輪社於9日舉辦成果發表會。（記者翁聿煌攝）

新北市綠家扶輪社從2019年起，率先響應好日子愛心大平台居家公益修繕服務，迄今完成會勘37戶、其中30戶修繕完成，總花費超過250萬元材料，還不包括社友們所付出的時間和勞力成本，綠家於9日舉辦成果發表會，新北市社會局長李美珍和基隆市社會處長楊玉欣等人到場參加，感謝社友們熱血協力，幫助弱勢家庭改善居住品質。

新北市綠家扶輪社長陳塘偉表示，綠家從2017年底由一群室內設計師、建築師、建材等產業的菁英所組成，長期投入公益修繕，並在修繕過程中推動建材再利用，實踐環保永續與社會責任。

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社友們從實地會勘、需求評估，到實際動工都親自參與，並串聯其他扶輪社及同業公會資源，共同投入，每一次修繕完成後，看到案主綻放的笑容，感覺「不僅家回來了，人也更有尊嚴了」。

國際扶輪3490地區總監張煥章表示，今年國際扶輪的精神是「團結行善」，看到由綠家扶輪社發起，新北市第11分區各分社協力的公益修繕成果，正是這分精神的最佳寫照。

參與修繕的助理總監盧添富表示，在土城中央路修繕1戶案家時，案主是1位外籍母親，因喪偶獨自撫養2名兒子，屋內凌亂、破損得好像被炸過，社友們不僅進行牆面粉刷、隔間修補、水管、馬桶修繕，還有抓漏等，也重新更換床組，這期間也謝謝社會局社工全力協助溝通。

社會局長李美珍表示，新北市在2019年成立好日子愛心大平台，綠家是第1個響應公益修繕的團體，所有修繕內容皆依據家戶量身訂做，且有些案家遠在偏區山上，像其中1戶就位在石門尖子鹿，為原住民的老舊平房，感謝社友們長途跋涉前往修繕熱水設備、屋頂修補與環境整理等，讓案家有個安全的生活空間。

新北市綠家扶輪社已為30戶弱勢家庭完成修繕。（圖由新北市社會局提供）

新北市綠家扶輪社進行貢寮雙玉里案家修繕。（圖由新北市社會局提供）

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