教育部攜手產業 打造國際生留台就業新平台

教育部今日在台北科技大學舉辦今年首場「國際生就業講座暨就業博覽會」。（圖由教育部提供）

為提升國際學生畢業後留在台灣的發展機會，教育部今（9）日在國立台北科技大學舉辦今年首場「國際生就業講座暨就業博覽會」，現場集結百餘家企業釋出逾1500個職缺，吸引來自各大專校院的國際學生踴躍參與，現場交流熱絡，展現企業對國際人才的高度需求。

教育部國際及兩岸教育司副司長陳立穎表示，國際學生不僅具備專業知識，也擁有跨文化溝通能力與多語優勢，是企業拓展國際市場的重要人才來源，隨著全球人才競爭加劇，如何留住優秀國際人才，已成為重要政策方向，透過就業博覽會與相關輔導機制，讓學生在學期間即接觸產業、提前準備，有助降低學用落差並提升留台意願。

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教育部延續近年推動國際生留台就業政策，串聯學校與企業資源，打造即時媒合平台。現場包括日月光、王品、雄獅及松下等指標企業設攤，涵蓋科技製造、觀光旅宿及服務業等多元領域，不少國際學生直接與企業代表面談，了解職缺內容與未來發展方向，提升求職效率。

除企業徵才外，活動也結合就業講座與職涯輔導資源，協助學生掌握求職關鍵。現場亦設置多個政府單位諮詢攤位，包括勞動部勞動力發展署、內政部移民署及經濟部投資促進司等，提供在台工作法規、就業金卡及人才媒合平台等資訊，協助國際學生了解留臺就業制度。

教育部表示，今年除台北場外，後續將於4月24日在國立台南大學、5月14日在國立台中科技大學接續辦理，持續擴大服務量能。未來也將深化跨部會合作，強化國際生職涯輔導體系，並鼓勵學校與企業合作開設實務課程與實習機會，打造更友善的留才環境，落實「留才、育才、用才」政策目標。

教育部今日在台北科技大學舉辦今年首場「國際生就業講座暨就業博覽會」。（圖由教育部提供）

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