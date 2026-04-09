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    首頁 > 生活

    受暖冬乾旱影響 南投集集糯米荔枝減產7成

    2026/04/09 15:54 記者劉濱銓／南投報導
    南投集集糯米荔枝開花大減7成，大片荔枝園僅有少數開花。（民眾提供）

    南投集集糯米荔枝開花大減7成，大片荔枝園僅有少數開花。（民眾提供）

    南投縣集集鎮是縣內糯米荔枝重要產區，惟受暖冬乾旱影響，今年開花僅2、3成，連帶影響後續結果率，預計產量大減7成，就有農友栽種1.8公頃面積，預估今年產量只剩3、400台斤，較去年盛產3萬台斤相差甚鉅，直言今年要吃荔枝，恐有錢也買不到。

    集集鎮公所表示，鎮上荔枝栽種面積約70多公頃，今年受暖冬與乾旱影響，開花期的低溫天數太少，以致鎮內主要的糯米荔枝只開花2、3成，另外鎮上少數種植的黑葉荔枝，開花也只有5成，預估衝擊後續結果率，產量將大減7成。

    在集集種植1.8公頃糯米荔枝的農友表示，以往氣候正常時，每年約可收成1萬台斤，今年暖冬導致果園開花不到1成，加上2、3月碰上乾旱，花芽長不出來，此次恐減產9成，預估產量只剩3、400台斤，相較去年盛產3萬台斤，兩者天差地遠，盼政府能提供救助補貼損失。

    南投縣政府表示，目前有掌握農民反映荔枝開花銳減情況，後續將安排現勘，調查開花與結果率，若農損範圍達20％，將提報農業天然災害現金救助，減少農民損失。

    南投集集糯米荔枝受暖冬乾旱鮮少開花，預估產量大減7成。（民眾提供）

    南投集集糯米荔枝受暖冬乾旱鮮少開花，預估產量大減7成。（民眾提供）

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