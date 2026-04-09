新北夾娃娃機店擬有條件放寬至距學校50公尺 草案被跨黨派議員罵爆

新北市府擬修法「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」設置距離規定，遭跨黨派市議員反對。（記者黃子暘攝）

夾娃娃機商品琳瑯滿目、五花八門，唯恐影響學童，新北市府2023年施行「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，規定夾娃娃機店應距離學校100公尺以上，但基於業者反映太嚴格，市府提案修法針對夜市以攤販形式設置及百貨公司或大型商場的夾娃娃機，得放寬至距離學校50公尺以上。草案今（9）日在市議會審議，市議員黃淑君、陳儀君、蘇泓欽均指出，放寬後業者仍難原地合法，修法徒增家長疑慮，反對修法。議長蔣根煌裁定草案退回。

經濟發展局長盛筱蓉說，此案修法參考六都其他縣市規定，並經參酌中小學家長、教師等相關單位及業者實際經營情形，檢討自助選物販賣機營業場所距離限制規定，修正自治條例第五條、第十條；目前市府共列管1864家，距離學校100公尺店家原有357家，稽查後已有290家歇業，67家持續營業中，如修法通過，67家店有幾家能原地合法，還要調查。

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黃淑君斥責，若新北修法都要參照六都，乾脆所有自治條例都照抄其他縣市就好；自助選物販賣事業確實幫助許多小家庭增加額外收入，可以理解業者難處，但如修法後業者仍難以合法設立，為何要修？不過徒增家長疑慮。

陳儀君出具經發局修法諮詢家長單位的會議記錄表示，家長反對國中小距離規定放寬，且國中小無課輔放學時間為下午4點，也是夜市開始設攤的時間，仍可能吸引部分學童前往，再者，新北是許多縣市參照對象，如貿然開放，恐難再次限制；此外，如有不肖業者在夾娃娃機販售電子菸等違禁品，治安如何保障？

蘇泓欽說，夾娃娃機有賭博性質，有時單次夾賭不到，保夾可能幾百塊，未成年學童判斷力未臻成熟，若將父母給的早餐錢、零用錢全拿去賭，又該如何是好？呼籲經發局明確列出夾娃娃機違禁販售名單，他也反對業者距離國中小太近。

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