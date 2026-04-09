3萬人明天擠爆！漢神洲際百貨開幕 停車位破萬、接駁全曝光

漢神洲際百貨明（10）開幕，業者緊鑼密鼓做最後整修及進貨。（記者蔡淑媛攝）

台中漢神洲際百貨將於明（10）日開幕，預估湧入3萬人潮，今天百貨公司緊鑼密鼓做最後整修及進貨，據了解盧秀燕開幕到場，針對昨天進貨車輛進出造成周邊道路塞車，今天交通順暢許多，警車也來巡迴，業者提供接駁車服務，提供館內外共上萬個停車位，市府也祭出交管分流措施、鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。

漢神洲際購物廣場緊鄰洲際棒球場，總樓地板面積達6.6萬坪，進駐超過500個品牌，其中約150家全台首店、台中獨家或話題旗艦店，百貨規模位居台中前茅。

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漢神洲際百貨緊臨74號快速道路、環中路及崇德路，為台中市重要交通幹道，平日交通擁擠，這次迎接開幕，交通局、警局及業者嚴陣以待。

光是停車位，業者提供台中百貨中最大規模停車配置，包括館內2500席汽車停車位與4100席機車停車位，共6600席次，也將對街的洲際立體停車場納入管理，有汽車1216席、機車2735席車位。

漢神也提供停車優惠，機車全面提供當日免費停車，汽車則依消費金額提供停車折抵，平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車等優惠。

針對交管行車動線：1、行駛國道或從西屯、大雅與海線地區經環中路前往民眾，由環中路進入漢神洲際北側地下停車場入口；2、74號快速道路往東行（霧峰）方向，下崇德匝道後請於崇德路右轉，再右轉崇德十九路進入漢神洲際南側地下停車場入口；3、74號快速道路往西行方向: 下崇德匝道後請直行環中路，於豐樂一街左轉後再左轉崇德十九路進入洲際棒球場立體停車場入口。

4、豐原、潭子方向經崇德路南下: 請於崇德十九路右轉進入漢神洲際南側地下停車場入口。5、市區方向經崇德路北上: 請於崇德十九路左轉進入漢神洲際南側地下停車場入口。

接駁車服務在4月10日至30日規劃捷運站接駁服務，往返文心崇德站與松竹站，捷運站發車時間為每日11:00至21:00，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11:30至22:00每30分鐘一班返程至捷運站。

市府也鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具前往，搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘抵達。

大眾運輸優惠：漢神於4月10日至5月10日期間，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1000元更有機會抽千元禮券，另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。

漢神洲際百貨明（10）開幕，業者緊鑼密鼓做最後整修及進貨。（記者蔡淑媛攝）

漢神洲際百貨明（10）開幕，市府進行交通標線重整。（記者蔡淑媛攝）

漢神洲際百貨明（10）開幕，業者緊鑼密鼓做最後整修及進貨。（記者蔡淑媛攝）

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