台南瀕危物種草鴞在那裡?9行政區現蹤

瀕危物種草鴞是台南市重點保育對象。（農業局提供）

瀕危物種草鴞是台南市重點保育對象之一，目前大內、新化、關廟、麻豆、西港、安定、七股、歸仁及仁德等9個行政區，列為「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」範圍，獎勵農民保護草鴞棲息與覓食環境，促進棲地串聯，提升整體生態完整性。

台南市指標物種黑面琵鷺及水雉的生態保育成果顯著，相關成功經驗，成為推動草鴞復育的重要基礎，農業局表示，在仁德等9區透過導入生態服務給付機制，獎勵農民採行友善耕作方式，不噴藥、不農藥除草，以營造適合草鴞棲息的農業環境，不僅有助於維護生物多樣性，也讓農民在兼顧農業生產的同時獲得合理回饋，達成「生產、生活、生態」三生共榮的政策目標。

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農業局森保科統計，自2021年9人、面積8.2公頃申請草鴞友善農地給付，成長至2025年27人、面積27.21公頃。草鴞棲地生態服務給付，包括友善農地給付獎勵金，全期農作不使用毒鼠藥、毒餌、除草劑、獸鋏、鳥網，且不放養犬貓，且符合農藥安全檢出，每公頃每年最高領2萬元；棲地巡護給付獎勵，每年最高6萬元補助社區巡護。草鴞棲地生態服務給付推動方案的9個行政區，也就是台南草鴞目前調查曾現蹤的地區。

台南市也獎勵補助設置猛禽棲架，提供草鴞及其他猛禽的停棲與覓食據點，每案獎勵3000至1萬3000元，現有農民架設猛禽棲架8座、農業局架設18座，吸引猛禽進入農田棲息與覓食，成為農民最佳幫手。

農業局強調，未來持續結合生態給付、棲地營造、擴大猛禽棲架設置等保育措施，深化與在地社區及農民合作，優化草鴞棲地營造與族群復育成效，盼讓草鴞能在台南穩定繁衍。

草鴞棲架的高度較低，台南市農業局局長李芳林（中）關心架設和棲地保護情形。（農業局提供）

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