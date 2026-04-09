虎山巖第1朵金針花4/10開放預測 估這2天開花最多

眾人用轉盤預測金針花開日期，為花季暖身。（參山處提供）

彰化縣花壇鄉虎山巖第1朵金針花何時開？引發花迷高度關注，交通部觀光署參山國家風景區管理處舉辦預測第1朵金針花開日期活動，預測活動將從明天（10日）展開，預測區間為10至16日，連日來有不少民眾預測開花日期，又以預測11、12日開花的最多；參山處表示，前年首波開花為「雙胞胎」，去年升級為「三姊妹」，今年會不會出現「四胞胎」？拭目以待。

立委黃秀芳、陳素月、參山處長曹忠猷、縣議員李成濟、虎山巖主委林天潤、園主黃瑨基與民進黨花壇鄉長參選人葉繼元等人，今天到虎山巖用轉盤預測花開日期，黃秀芳與陳素月皆表示，今年的花期較往年較早，歡迎大家把握花季前來賞金針、吃美食。

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目前彰化縣花壇鄉虎山巖滿山的金針花株儘管仍一片綠油油，但已是花苞纍纍、蠢蠢欲動；參山處在粉絲專頁公告，將從明天起至16日，讓民眾到粉絲專頁留言預測第1朵金針花開日期活動，開花當天即是活動截止日；獎品較往年更為豐盛，有喔熊頸枕、喔熊悠遊卡、喔熊森林禮盒。

曹忠猷表示，他們2023年首度舉辦猜第1朵金針花開花時間，掀起熱潮，當時第1朵金針花是在4月19日開出；前年則是在4月7日開出，且還是同時開出2朵的「姐妹花」；去年則是在4月22日開出，今年金針花季即將展開之際，已有不少民眾躍躍欲試，預料又將掀起「猜猜樂」的熱潮。依目前花苞狀況推估，4月底、5月初將進入最佳賞花期，母親節前後更可能大爆發，呼應金針花「母親花」的意象。

今年虎山巖金針花可望大爆發。（資料照）

滿山的金針花株儘管仍一片綠油油，但已是花苞纍纍、蠢蠢欲動。（記者湯世名攝）

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