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    首頁 > 生活

    中埔天主堂丹娜絲風災後重生 4/11聖母像遊行分享祝福

    2026/04/09 15:43 記者王善嬿／嘉義報導
    天主教嘉義教區轄管的中埔天主堂災後重生，4月11日將舉辦感恩遊行。（記者王善嬿攝）

    天主教嘉義教區轄管的中埔天主堂災後重生，4月11日將舉辦感恩遊行。（記者王善嬿攝）

    去年7月6日丹娜絲颱風重創嘉義，嘉義縣中埔天主堂災情嚴重，聖堂與神父宿舍屋頂被傾倒樹木壓毀，教友只能在臨時搭設的棚架下參加主日彌撒，經天主教教區與教友出錢出力整修，已恢復正常運作，4月11日上午8點半將舉行啟用感恩遊行，與鄉親散播平安與幸福，也是中埔堂開教64年來首次走出聖堂的活動。

    天主教嘉義教區表示，60多年前，中埔鄉因屬於丘陵地，地勢較高、水源很少，聖言會神父陳錫洵到中埔堂上任，尋求德國援外慈善會協助，1963年建置中埔簡易自來水廠，陳錫洵還向美國普愛會募款，興建中埔通往十字路的道路及過水橋，讓往來隆興村與中埔村居民不用再橫渡赤蘭溪。

    天主教嘉義教區說，近年雖然因社會結構改變，人口嚴重外移，中埔堂區因而沉寂，6年前神父丁聲華接棒，在堂區牧靈福傳委員會會長鐘嘉順的協助，重新活化中埔堂，深入社區舉辦健康足療等活動，讓堂區的歷史廣揚與傳承下去。

    天主教嘉義教區表示，感恩彌撒11日上午10點30分開始，將由主教浦英雄主禮，並頒贈感謝狀給中埔村游淑貞，祝福狀給丁聲華、鐘嘉順、王淑慧等教友，他們與耶穌、聖母像到中埔街頭遊行，將救恩的好消息分享給中埔鄉親，徒步遊行至10點回到聖堂舉行感恩彌撒。

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