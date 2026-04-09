海龜受傷需逾500天才能復原 中研院籲熱點設低速航行區

中研院主任陳國勤（左）與海龜點點名創辦人馮加伶展開海龜受傷復原研究後發現，野外的海龜需要500天以上才會復元。（記者楊媛婷攝）

海龜為保育類野生動物，中研院生物多樣性研究中心和海龜點點名、海生館共同合作分析超過7千筆觀察紀錄、追蹤逾700隻海龜，並從13隻長期追蹤個體計算傷口癒合時間，發現被船隻螺旋槳撞擊或漁線纏繞海龜，平均需逾500天才能復原，建議在覓食熱點設立低速航行區。

公民科學計畫「海龜點點名」和中研院生多所主任陳國勤、海生館副研究員李宗賢共同合作，分析2010年至2024年間7233筆觀察紀錄（共709隻個體），其中105隻曾受傷，並從13隻長期追蹤個體精確計算傷口癒合時間，結果顯示，不論是船隻螺旋槳撞擊或漁線纏繞，海龜平均需約500至600天才能完全復原，最嚴重的案例甚至需長達600天以上，和收容救治的海龜只需要120天的復原相比，時間大幅度增加。

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海龜點點名創辦人馮加伶表示，海龜的每天傷口癒合率只有0.08%至1.53%，而鯨鯊在同樣被船槳或漁線等打傷或纏傷，通常35天就可達到90%的閉合，認為這顯示海龜復原過程特別長，也因此需要擬定不同的海上保育策略；陳國勤則說明，該研究補足過去只倚賴救傷中心的資料限制，凸顯公民調查的可貴，李宗賢則表示，海龜在漫長的復原期間，仍會有感染或行動受限等風險。

馮加伶表示，雖然海龜會洄游，但這次調查的海龜，超過一半都是定居在小琉球超過1年的海龜，其中3成更定居超過2年以上，而這些受傷的海龜多是在漁港等人為活動的熱點。

馮加伶表示，該研究追蹤的復原傷口中有3/4是人為造成，且從與哺乳類海洋生物復原速度相較結果顯示，海龜保育上更需要考量人為傷口所造成的威脅；研究團隊建議，強化休閒垂釣管理及配套，包括設置漁線回收設施及推廣可降解漁線，以減少纏繞事件發生，政府可仿效澳洲或美國作法，在海龜覓食熱點設立「低速航行區」（Go-slow zones），限制船隻於近岸水域以低於6節的時速行駛，以降低船擊風險，陳國勤表示，國內海龜覓食出沒的熱點則是在小琉球、綠島和恆春。

相關研究已發表於國際期刊《瀕危物種研究》（Endangered Species Research），為台灣首度針對野外海龜傷口復原的長期量化分析。

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