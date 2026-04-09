為「學妹們」爭單車空間 湯詠瑜要求五福路人行道改善延長到雄女

高市議員湯詠瑜注意到雄女學妹們騎乘自行車狀況，建議市府改善該路段自行車空間。（記者王榮祥翻攝）

民進黨籍高市議員湯詠瑜為「學妹們」爭取自行車空間，建議市府將五福路人行道改善計畫延長到高雄女中，並評估微拓寬或人車分流，讓學生騎自行車上下學時更安全。

湯詠瑜說，去年高雄自行車事故有1575件，死亡21位、其中18位是高齡者，死亡人數與死亡率在六都中偏高。

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她觀察到選區內的高雄女中、也是自己母校的學妹們，每天都有很多人騎乘公共自行車上學與放學，但因為沒有專屬自行車道，常需騎上人行道，人行道人多時，就必須騎到慢車道上，常見與人爭道、與汽機車爭道的情況。

湯詠瑜調查租賃公共腳踏車站點相關數據，發現中央公園、雄女兩站，在高雄逾千站點鐘排名前五十，顯見很多雄女學妹們都利用公共自行車上下學，因此更凸顯腳踏車需要空間，才能更保障雄女單車族的安全。

她具體建議五福路的人行道改善計畫可延長到雄女，並可評估微拓寬人行道、人車分流等方向，當然也要兼顧商家卸貨需求、以及與受影響住戶溝通，讓雄女學妹們上下學騎單車時能更安全。

道工處長林志東答詢說明，五福路人行道只有約兩米寬，可能沒有太多空間再拓寬、或者規劃人車分流，但可透過標誌或號誌強化宣導，後續會與交通局商議改善機制。

高市道工處長林志東允諾會與交通局討論雄女旁人行道與自行車道改善可能。（記者王榮祥翻攝）

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