嚴查囤積哄抬價格 桃檢聯合稽查上游塑膠製品產能

桃園地檢署會同法務部調查局桃園市調查處、桃園市警察局、桃市府法務局消費保護官及經濟發展局等單位，前往塑膠製品上游廠商聯合稽查。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園地檢署上月31日啟動民生犯罪聯繫平台，與法務部調查局桃園市調查處、桃園市警察局、桃市府法務局消費保護官及經濟發展局等單位，多次前往轄內量販店、大賣場、五金生活用品店及傳統市場，實地訪查民生塑膠製品供需情形，今（9）日則前往上游廠商稽查，目前價格隨製造原料進貨價格正常調整，出貨部分也尚無異常。

桃檢表示，近期因全球石化原料供給吃緊，影響民生塑膠製品供需，為防範不肖人士囤積民生塑膠製品或哄抬價格，桃檢自今年3月31日啟動民生犯罪聯繫平台，與相關單位多次至量販店、大賣場、五金生活用品店及傳統市場實地訪查，清明節連假也不中斷，以掌握消費市場民生塑膠製品價格及供需狀況。

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桃檢檢察長張春暉指出，為溯源瞭解生產塑膠包材的上游廠商，其原料進貨及塑膠包材製品銷售狀況，防範惡意減產抬價，今日上午指派民生專組檢察官劉威宏率檢察事務官，會同相關單位前往轄內上游廠商訪查。

經實地探查及業者說明，目前製造塑膠食品包材的售價，隨著製造原料的進貨價格正常調整，且出貨尚無異常，但仍希望下游客戶勿大量下單，避免發生囤積情形，桃檢也持續配合法務部及高檢署全時監測、即時應處政策，透過查緝民生犯罪聯繫平台結合各行政機關，繼續監控民生必需品市場狀況，若有任何非法囤積或哄抬物價行為均會即刻查辦，遏止不法歪風，請民眾無需囤積物品，避免讓不肖業者趁機哄抬物價，業者也應善盡企業社會責任，配合政府政策穩定物價及市場交易秩序。

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