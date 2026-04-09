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    首頁 > 生活

    清明節前後鋒面 中北部水庫回升、南部持平

    2026/04/09 15:23 記者鍾麗華／台北報導
    4月2日至4月9日這波鋒面雖有災情，但也為主要水庫集水區帶來1億9千萬噸以上的水量，中北部桃園石門、新竹寶山及寶二、苗栗永和山、台中鯉魚潭及德基等水庫的蓄水量均有回升、南部持平。（資料照）

    4月2日至4月9日這波鋒面雖有災情，但也為主要水庫集水區帶來1億9千萬噸以上的水量，中北部桃園石門、新竹寶山及寶二、苗栗永和山、台中鯉魚潭及德基等水庫的蓄水量均有回升、南部持平。（資料照）

    行政院長卓榮泰今（9）日表示，4月2日至9日這波鋒面，雖有災情，但也為主要水庫集水區帶來1億9千萬噸以上的水量，中北部桃園石門、新竹寶山及寶二、苗栗永和山、台中鯉魚潭及德基等水庫的蓄水量均有回升、南部持平，水情雖稍有改善，但仍需全面節約用水。

    卓榮泰說，目前最新的水情燈號，新竹地區依然維持減壓供水黃燈、台中地區依然是水情提醒的綠燈。考量後續梅雨仍有不確定性，請經濟部持續與國科會、農業部及地方政府密切合作，加強調度產業及農業共同節省用水，以達成6月底前民生不進入分區供水，產業生產穩定不受影響之目標，並讓農業一期稻作可順利完成。

    此外，卓榮泰指出，這波降雨後，農業部也監測到南投仁愛鄉合歡溪上游形成新的堰塞湖，雖然初步監測蓄水量不大，並且已自然溢流，但自崩塌處到下游木蘭橋約14公里的範圍內，合歡溪兩岸尚無住戶及耕作地等急迫性需要保全的對象，但仍請農業部持續監測，並採取後續應變作為，與地方政府密切聯繫，以確保國人安全。

    卓榮泰表示，上週4月4日連假期間豪雨導致苗栗縣傳出多處淹水災情，針對約有10戶民宅淹水的苗栗縣中央管河川的沙河溪，經濟部已研擬淹水改善對策，以橋梁改建、清淤以及河道整理，提升通洪能力，要讓沿岸居民晴雨都安心。

    卓榮泰說，透過106至114年前瞻基礎建設計畫中的許多防洪、排水改善工程，例如苗栗縣竹南地區灰寮溝排水等共投入約8.3億元，新竹縣新豐溪及上坑排水等共投入約3.9億元，台中沙鹿區安良港排水等共投入約19億元。因此在這次豪雨之後，大部分地區的淹水都能在2小時內退去，這也是近年來推動系統性治水逐步展現的成效。

    卓榮泰指出，未來更要朝向「最小淹水面積」、「最快退水時間」及「最高安全標準」3個目標前進，因此，就縣市管河川部分，行政院已核定4年1千億治水計畫，並且今年度也已編列147億元預算送請立法院審議。依然期盼相關計畫預算立法院能儘速審議、儘速通過，讓中央及地方政府能即時應對氣候變遷帶來的挑戰。

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