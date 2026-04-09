台塑六大工會駁斥假減產、真哄抬 強調供應量實增

台塑六大工會發表聯合聲明。（台塑工會提供）

美伊戰爭引發國內「塑膠袋之亂」，立委質疑台塑「假減產、真哄抬」行為。台塑企業南區六大工會今（9）日發表聯合聲明，提出營銷紀錄自證清白，嚴厲譴責不當指控，並籲請媒體善盡查證責任，以維護產業穩定並避免影響勞工士氣。

聲明提出三點說明，一、依據公司營銷紀錄顯示，2026年3月份公司供應國內廠商塑膠袋原料聚乙烯供應量2萬194噸，較今年1、2月份國內月平均銷售量1萬7621噸，增加2573噸，也較2025年月平均銷售實績1萬6897噸，增加3297噸，（PE）數量高於平時月平均量19.5%，已是增量供應，並且銷售金額漲價幅度小於中油供應給台塑乙烯原料的漲價幅度，價差由台塑公司自行吸收，以減輕對國內民生物資價格衝擊。

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工會指出，在本次石化危機當中，台塑本著社會責任吸收部份PE原料漲價的成本，各廠員工全力維持穩定生產供應，足量甚至於增量優先供應給國內廠商進行生產，卻遭受有心人士惡意抹黑，在未查證屬實的狀態下散佈不利於台塑新聞，直接影響台塑聲譽與抹煞了全體員工的努力。

六大工會嚴厲譴責不當指控，呼籲媒體善盡查證責任，力求報導內容正確無誤，捍衛台塑公司聲譽，維護產業穩定與避免影響勞工士氣。

聯合聲明由台塑林園工會黃宏明、仁武工會曾國恩、台朔重工仁武工會李俊達、南亞仁武企業工會邱添吉、南亞關係企業工會杜道明、台塑貨運關係企業工會廖國勳等六位理事長共同簽署。

台塑林園廠。（記者洪臣宏攝）

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