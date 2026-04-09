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    首頁 > 生活

    京華城擬售掀議 秦慧珠批「先斬後奏」憂成松山區爛尾樓

    2026/04/09 15:10 記者何玉華／台北報導
    台北市議員秦慧珠擔心，京華廣場成為松山區的爛尾樓。（資料照）

    台北市議員秦慧珠擔心，京華廣場成為松山區的爛尾樓。（資料照）

    台北市長蔣萬安今（9）天到台北市議會進行施政報告並備詢，還沒報告前就砲聲隆隆，尤其昨天中石化宣布要處置京華城土地，國民黨籍議員秦慧珠認為「有點先斬後奏」，質疑是否事先有跟市府討論過？市府是否有組成小組因應？市府應該清楚說明，不要讓京華廣場成為松山區的爛尾樓，成為景觀的障礙和重大工程的危害。

    秦慧珠指出，中石化跟鼎越聯合召開記者會宣布要賣京華廣場土地，是松山區很重大的事情，松信的議員都非常憂心；她認為，中石化跟鼎越宣布的訊息「有點先斬後奏」，是否有跟市府討論過，市府是否有組成小組因應？

    她指出，中石化要出賣京華廣場土地，是設定拿掉20%容獎的容積率728%交易。但目前扣押中的土地，能交易嗎？若不能交易又無力承擔財務壓力非常大，會讓因京華城弊案延宕兩年的開發案繼續停頓下去。若要重新買賣，勢必不會動工；交易成功後，市府是否同意新的公司承接？容積率的處理如何？市府都應該說明清楚。法律歸法律，不希望京華廣場成為松山區的爛尾樓，成為景觀的障礙和重大工程的危害危害。

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