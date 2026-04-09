化思念為大愛！ 任家子女捐贈5台AED守護鄉里

任連根、任呂玉華夫妻四位子女將對父母的思念之「情」，昇華為守護家鄉的「愛」，令人動容。（圖由新竹縣消防局提供）

新竹縣任連根、任呂玉華夫妻分別於20年前及2年前辭世，家屬將思念之情化為大愛，遵循母親遺願，以雙親名義捐贈5台公共場所自動體外心臟電擊去顫器（PAD）予新竹縣政府消防局，配置於5個消防分隊，盼能在關鍵時刻挽救生命，守護每一個家庭的支柱。

消防局表示，任呂玉華女士為新竹關西人，一生展現客家人勤儉持家、重情愛家的美德，與任連根老先生鶼鰈情深。然而，20年前一場突如其來的心肌梗塞，帶走摯愛的伴侶；而玉華女士也在2年前辭世，雙親相繼離開，讓家人心中留下深深思念與遺憾。

請繼續往下閱讀...

消防局指出，玉華女士生前即交代子女，身後一切從簡，並將節餘化作守護他人的力量。4位子女經商議後，決定遵循母親遺願，捐贈公共場所自動體外心臟電擊去顫器（PAD）予消防局，盼能在關鍵時刻挽救生命，讓心跳延續、讓遺憾不再。

消防局副局長李立成表示，4位子女將對父母的思念之「情」，昇華為守護家鄉的「愛」，令人動容。這次捐贈的公眾用AED，將分別配置於光明、高鐵、竹北、竹東及湖口等5個消防分隊，皆位於人潮密集區域，能於突發狀況發生時即時投入使用，爭取寶貴的黃金救命時間。

緊急救護科長李浩銘說明，PAD操作簡便，依語音指示即可使用，雖與消防人員使用的專業設備在波形顯示上有所不同，但電擊效力相同。過去已有多起成功案例，民眾在現場即透過PAD即時施救，成功挽回生命，顯示其在緊急救護中的重要性。

任家所捐贈5台PAD，將配置於新竹縣消防局所屬5個分隊，作為緊急救護之用。（圖由新竹縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法