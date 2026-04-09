迎白沙屯媽祖百萬香燈腳 雲林北港停車、交管、休憩點一次看

白沙屯媽祖4月16日抵達北港接駁車乘車點。（雲林縣府提供）

雲林縣府今（9）日召開白沙屯媽祖徒步北港進香因應措施記者會，副縣長陳璧君表示，縣府跨局處整備交通管制、接駁、休憩點、停車及救護等工作都已就緒，並在雲林縣政府官網開設「2026白沙屯媽祖往北港徒步進香專區」方便民眾查詢。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香有45萬多人報名，4月12日深夜起駕，16日抵達北港，雲林縣府推估當天上午8點至晚上10點北港地區人潮尖峰，整天超過百萬人次。

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陳璧君指出，縣府啟動跨局處的資訊整合，把交通接駁、交通管制、休憩地點、停車資訊、好康活動及救護、爆竹安全等資訊，全部都建置在「2026白沙屯往北港徒步進香專區」供民眾查詢。

陳璧君說，除130輛接駁車的量能比去年增加4倍外，香燈腳的休憩點透過公私協力也大大擴充服務量能，除朝天宮香客大樓外，北港農會、北辰國小、南陽國小、建國國中、北港高中、北港農工，開放活動中心提供香燈腳休憩與盥洗，北港在地多家宮廟也提供休憩。

雲林縣警察局表示，白沙屯媽祖進香隊伍在縣內估有3天，將動員1500人次警力，16日北港鎮包括台19線、145線、河堤道路都有交通管制，並成立「防踩踏專責小組」加強人潮分流避免推擠踩踏，另在北辰派出所規劃有緊急救護線，因應突發狀況提供即時醫療支援。

雲林至善文化協會每年準備許多文創小物與香燈腳結緣，今天記者會公開抽出1尊交趾陶白沙屯媽祖、2頂粉紅超跑（白沙屯媽祖鸞轎）模型的幸運得主，號碼分別為346729及027864、184722，得獎者請洽協會總幹事0935-292175。

白沙屯媽祖4月16日抵達北港，交通管制點、停車場地點。（雲林縣府提供）

迎接白沙屯媽祖北港進香百萬人潮，雲林縣府相關因應措施準備就緒。（記者黃淑莉攝）

白沙屯媽祖徒步北港進香16日到北港，估計湧入百萬人潮。（資料照）

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