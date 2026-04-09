澎管處聯合在地公私部門 協力望安淨灘

澎管處在望安發動淨灘，迎接即將到來的觀光旺季與綠蠵龜產卵季。（澎管處提供）

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處為形塑「景點清新、海岸潔淨」的優質旅遊環境，今（9）日在望安鄉中社村散崎港沙灘辦理「望安海岸潔淨淨灘活動」，迎接即將到來的觀光旺季與綠蠵龜產卵季。

澎管處表示，望安為瀕危綠蠵龜的珍貴產卵地，被譽為「綠蠵龜的故鄉」，然而，近年受氣候變遷與洋流影響，海漂垃圾問題日益嚴峻，對當地生態及景觀帶來挑戰，同時海龜也屢傳誤食塑膠及吸管，登岸產卵也容易受到海廢影響。

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此次活動邀請望安鄉公所、澎湖縣望安衛生所、澎湖縣政府警察局望安分局、澎湖縣政府消防局第一大隊望安分隊、海巡署潭門港安檢所、澎湖科技大學、望安國中及望安國小師生，以及東福海上育樂、台灣長期健康照顧產業發展協會、費特寧斯（Fitness）公司等，約150名志工共襄盛舉。經眾人齊心協力，合力清理海漂物約353公斤、寶特瓶垃圾約241公斤。

此外，全家便利商店（望安門市）及統一超商（望安門市）皆熱心響應，提供飲品慰勞現場志工，展現深厚在地連結。

望安是台灣綠蠵龜保育區，清理海廢為重要工作。（澎管處提供）

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