基隆東信國小閒置校舍活化 伊甸「東信日照」中心啟用

基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」中心，於今天（9日）舉行啟用典禮。（基隆市政府提供）

基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」中心，於今天（9日）舉行啟用典禮。基隆市衛生局長張賢政說，在市府跨局處協力推動下，成為基隆市首座運用都市計畫公共設施用地多目標使用計畫的方式，將公立國小校園閒置空間轉型為長照場域的成功案例，不僅開創校園資源共享與長照服務結合的新模式；更讓長輩能身處在充滿活力的校園環境，實踐「老幼共融、共好同行」的理念，為基隆市的長照服務增添溫馨篇章。

張賢政指出，「東信日照」中心位於基隆市東信國小育德樓3樓，由財團法人伊甸基金會營運；透過安全友善的校園空間活化及中心將「教育」與「照顧」深度結合，促進長輩與學童間的跨世代互動，更進一步連結學校課程與社區資源，落實「老幼共融、共好同行」理念，透過規劃獨立出入動線，在推動校園共享共融的同時，亦兼顧校園整體安全。

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同時，伊甸基金會以「優勢觀點」、「安心關懷」、「社區融合」、「活躍老化」為核心，提供健康促進、認知訓練、生活自立及社交參與等多元服務，協助長者維持尊嚴與生活品質，使該中心成為長者與家屬安心依靠的溫暖第二個家。

張賢政表示，因應超高齡社會來臨，市府積極推動長照資源布建，日照中心已經增加至13家，並持續輔導另5家設立中，同時強化社區式照顧網絡；「東信日照」中心為基隆市首例民間單位與國小合作設立的日間照顧中心，讓長輩在熟悉的社區與校園中安心養老，不僅減輕家庭負擔、提升生活品質，更展現創新服務模式，落實「在地安老、活躍老化」的願景。

基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」中心，於今天（9日）舉行啟用典禮；圖左為基隆市衛生局長張賢政與老幼同樂。（基隆市政府提供）

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